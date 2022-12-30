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НовостиОбщество30 декабря 2022 16:08

Власти проверили готовность детских стационаров Самарской области к работе в праздники

Проверку провели руководитель департамента организации медицинской помощи и министр здравоохранения региона
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В рамках поездки они вручили новогодние подарки юным пациентам. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В рамках поездки они вручили новогодние подарки юным пациентам. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Министр здравоохранения региона Армен Бенян и руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко посетили детские стационары, чтобы проверить их готовность к работе в предстоящие праздники. Поездки были организованы в детский стационар ЦРБ Нефтегорска и больницу им. Ивановой в Самаре. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- В праздничные выходные региональные медучреждения продолжат принимать пациентов. Учреждения амбулаторного звена будут работать по утвержденному графику, сотрудники экстренной службы, стационаров останутся на своих постах, - рассказал Армен Бенян.

В рамках визита Армен Бенян и Сергей Вдовенко пообщались с персоналом учреждений, а также вручили юным пациентам подарки от губернатора.

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