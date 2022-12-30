Медики призвали самарцев соблюдать меры безопасности в новогодние праздники

В частности, специалисты просят быть осторожнее с пиротехникой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Травмы на дороге, ожоги от пиротехники, отравления - лишь небольшая часть проблем, с которыми сталкиваются медработники в новогодние праздники. Медики признаются: первые дни января для скорой помощи - самые напряженные. Об этом сообщили в Минздраве Самарской области.

- Число вызовов за новогодние каникулы 2022 года было больше на 4% по сравнению с предыдущим годом. В сравнении с 2019 годом - на 12%, - рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Врачи просят жителей губернии придерживаться нормального питания в праздники, отказаться от алкоголя и быть осторожнее с пиротехникой. А пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют ограничить потребление соленого, жирного и жареного.

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