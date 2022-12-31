В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана 31 декабря

На Самару опустился туман Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности 31 декабря 2022 года. Синоптики Приволжского УГМС предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах.

По данным синоптиков, туман который опустился на Самару накануне, 30 декабря, сохранится и в последний день уходящего года.

- Местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - предупреждают в ГУ МЧС по Самарской области, ссылаясь на прогнозы синоптиков. – В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного передвижения на дорогах. Если туман настолько плотный, что не видно ничего дальше собственного капота – лучше остановиться и подождать, пока он рассеется.

- Если же плотность тумана позволяет двигаться, лучше ехать на маленькой скорости. И не забывайте включить противотуманные фары, - напоминают в ГУ МЧС по Самарской области.