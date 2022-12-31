Нарушительницу взяли с поличным. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре продавщица магазина на ул.Гагарина спаивала детей. Нарушительницу поймали и осудили. Теперь ей придется три месяца посвятить исправительным работам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали правоохранители, 41-летняя продавщица неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. В июле 2022 года женщину уже штрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним. Однако это ничему не научило нарушительницу. Расплатившись со штрафом, она снова принялась за старое. И уже в августе снова продала спиртное подросткам, не достигшим 18 лет. И снова попалась.

В результате на злоумышленницу возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Суд признал ее виновной и приговорил к исправительным работам сроком на 3 месяца с удержанием в доход государства 5 % заработной платы и без лишения права занимать определенные должности.