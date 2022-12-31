Кандидатуру Владимира Кошелева поддержали единогласно. Фото: https://samara.ldpr.ru/

Депутата Госдумы РФ и известного самарского застройщика Владимира Кошелева назначили и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в Самарской области. Такая информация опубликована на официальном портале партии.

Владимира Кошелева избрали депутатом Госдумы РФ восьмого созыва, в парламенте он занимает должность первого заместителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На должность куратора Самарского регионального отделения ЛДПР его кандидатуру предложил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Известно, что кандидатуру самарского застройщика поддержали все 11 членов высшего совета ЛДПР.