Стало известно, как изменится расписание электричек в Самарской области с 31 декабря по 8 января 2023

Электрички изменят расписание. Фото: архив "КП-Самара"

Стало известно, как изменится расписание электричек в Самарской области с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Об изменении расписания на каникулах сообщили в Пригородной пассажирской компании.

Как стало известно, уже с 31 декабря и вплоть до 7 января электрички поедут по расписанию субботнего дня.

8 января (воскресенье) пригородные поезда в Самарской области будут курсировать по расписанию воскресного дня. А с понедельника, 9 Января, вернутся к обычному режиму работы.

1 января 2023 года из расписания пропадут три электрички. Это электропоезда Курумоч — Жигулевское море — Курумоч, Самара — Похвистнево — Самара, а также Мирная — Сызрань — Мирная.

Изменится расписание электричек в направлении Сызрани. Электропоезд № 7141 Самара (отправление 07.10) – Сызрань-1 (прибытие 08.57) будет ездить все праздничные дни, за исключением 8 января.

Поезда № 7143 Самара (отправление 16.08) – Сызрань-1 (прибытие 17.46) и № 7144 Сызрань-1 (отправление 18.07) – Самара (прибытие 19.53) будут ходить все дни каникул кроме 7 января.

Вместо них 7 января отправится в путь электричка № 7145 Самара (отправление 18.32) – Сызрань-1 (прибытие 20.13).

А вот электропоезд № 7142 Сызрань-1 (отправление 09.13) – Самара (прибытие 11.04) будет исправно курсировать все праздничные дни зимних каникул.