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НовостиОбщество31 декабря 2022 10:06

В Тольятти сняли на видео новогоднее такси в гирляндах

Видеозаписью пользователи поделились в социальных сетях
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Новогоднее такси сняли очевидцы в Тольятти. Фото: скрин видео

Новогоднее такси сняли очевидцы в Тольятти. Фото: скрин видео

В Тольятти сняли на видео новогоднее такси, украшенное светящимися гирляндами. Видеозаписью пользователи поделились в социальных сетях.

На видео сняли машину, весь капот, боковые поверхности и даже боковые стекла которой покрыты светящимися гирляндами. А пассажир, сев внутрь, оказывается как будто в сказочном сияющем мире.

- Вот такое новогоднее такси разъезжает по дорогам Тольятти, - пишут очевидцы.

Мнения комментаторов разделились. Одни благодарят автора идеи за новогоднее настроение. Другие же выражают сомнения в безопасности передвижения на таком авто.