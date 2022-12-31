В Тольятти сняли на видео новогоднее такси в гирляндах

Новогоднее такси сняли очевидцы в Тольятти. Фото: скрин видео
В Тольятти сняли на видео новогоднее такси, украшенное светящимися гирляндами. Видеозаписью пользователи поделились в социальных сетях.
На видео сняли машину, весь капот, боковые поверхности и даже боковые стекла которой покрыты светящимися гирляндами. А пассажир, сев внутрь, оказывается как будто в сказочном сияющем мире.
- Вот такое новогоднее такси разъезжает по дорогам Тольятти, - пишут очевидцы.
Мнения комментаторов разделились. Одни благодарят автора идеи за новогоднее настроение. Другие же выражают сомнения в безопасности передвижения на таком авто.