Самарцы создали ажиотаж в гипермаркете перед Новым годом. Фото: скрин видео

В Самаре блогер показал предновогодний ажиотаж в гипермаркетах города. Евгений Щекин снял на видео, как жители устроили настоящее столпотворение в одном их торговых центров.

В объектив видеокамеры попал ТЦ «Аврора» 30 декабря 2022 года. Блогер снял толпы людей, которые заполнили торговый центр и забивали тележки едой.

В комментариях большинство зрителей осудили такой ажиотаж.

- Неужели нельзя купить все заранее или просто зайти в магазин у дома? Зачем ехать в торговый центр и закупаться в таких промышленных масштабах? А потом выкидывать половину недоеденных блюд, - пишут горожане.

Некоторые, впрочем, объясняют такой ажиотаж сильной занятостью накануне нового года. В результате многие горожане просто не успели сделать покупки загодя.