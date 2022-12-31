Самарцы выстроились в очередь за хлебом. Фото: скрин видео

В Самаре выстроилась очередь за хлебом 31 декабря 2022 года. Желающих купить свежего хлеба к новогоднему столу снял на видео блогер Евгений Щекин.

На видео видна очередь более чем в десять человек, выстроившаяся на улице к хлебному ларьку. Как раз в этот момент машина привезла свежие буханки и батоны, и людям пришлось ждать, пока продавец примет товар.

- За чем очередь? – вопрошает автор видео.

- За хлебом, - отвечает женщина в очереди. – Свеженький!

В комментариях самарцы ностальгируют и вспоминают былые времена, когда очереди были непременным условием покупки любого товара. А некоторые отмечают, что при обилии магазинов люди выстроились за конкретным видом хлеба не зря – мол, значит, он там действительно вкусный.