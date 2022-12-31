На Волге под Тольятти 31 декабря провалились в промоину мужчина и женщина на снегоходе

Снегоход провалился в промоину. Фото: ПСС Самарской области

31 декабря 2022 года на Волге под Тольятти провалились в промоину мужчина и женщина на снегоходе. Им на помощь пришли спасатели на аэроглиссере.

Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, все произошло на реке Волга в Ставропольском районе около Овечкина оврага. Около полудня спасателям поступил тревожный сигнал – снегоход, на котором находились двое пассажиров, провалился в промоину.

Аэроглиссер со спасателями незамедлительно выехал на место.

- В 12.00 аэроглиссер со спасателями вышел от спасательной станции, - рассказали в ПСС.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, на снегоходе находились мужчина и женщина

К счастью, все закончилось хорошо, пассажиры не пострадали, хотя снегоход утонул. Мужчину и женщину успешно доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают: выход на лед и нахождение водоемах сейчас опасно.

- Уважаемые любители зимней рыбалки, водители снегоходов, квадроциклов и других транспортных средств – не выходите и не выезжайте на лед! – предупреждают спасатели. -Пребывание на водной акватории опасно для жизни