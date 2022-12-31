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НовостиОбщество31 декабря 2022 12:13

На Самару обрушился мощный предновогодний снегопад 31 декабря 2022

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Мощный снегопад обрушился на Самару 31 декабря. Фото: Евгений Щекин

Мощный снегопад обрушился на Самару 31 декабря. Фото: Евгений Щекин

На Самару обрушился мощный предновогодний снегопад 31 декабря 2022 года. Синоптики предупреждают: снег продолжит идти весь день. А МЧС объявило в регионе желтый уровень опасности

- Днем и вечером в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, - сообщают синоптики. – Видимость на дорогах будет составлять 500 метров и меньше.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают водителям об осторожности на дорогах. Автомобилистов просят по возможности ограничить использование личного транспорта, соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать внезапных маневров на дорогах.