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НовостиОбщество31 декабря 2022 12:32

Жителей Самары попросили не ездить на автомобилях после Нового года

Из-за сильного снегопада на дорогах опасно
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Жителей региона предупреждают о непогоде.

Жителей региона предупреждают о непогоде.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Жителей Самары попросили не ездить на личных автомобилях после Нового года. Все из-за сильного снегопада - на дорогах может быть опасно. Такие СМС-предупреждения рассылает самарцам региональное управление МЧС.

- 2 января ожидаются мокрый снег, дождь, метель, снежные заносы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, - говорится в смс-сообщениях. Будьте осторожны! В связи с сильным снегом, дождем, гололедом не выезжайте на личном автотранспорте.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Самару 31 декабря. В регионе объявлен желтый уровень опасности.