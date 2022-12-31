В Самарской области 31 декабря госпитализировали 35 больных с коронавирусом

В Самарской области за сутки госпитализировали 35 больных с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 31 декабря 2022 госпитализировали 35 больных с коронавирусом. За сутки медики выявили 193 новых случая COVID-19 в регионе. Об этом сообщает областной минздрав.

Больше половины новых зараженных коронавирусом обнаружили в Самаре – здесь ковидом заболел 101 человек. Еще 21 пациент с ковидом обнаружен в Волжском районе, 14 – в Новокуйбышевске, 13 – в Тольятти. - 181 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, - сообщает минздрав. – Еще 12 не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии с Самарской области зафиксировано 491 525 случаев коронавируса. Скончались 8 187 человек, в том числе двое – за последние сутки.