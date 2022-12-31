В ночном пожаре погибла женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске на пожаре погибла женщина 31 декабря 2022 года. Пожарные подтора часа боролись с огнем, однако несмотря на все усилия жертв избежать не удалось.

Тревожный сигнал на пульт дежурного поступил в четыре часа утра. В Жигулевске вспыхнул частный дом на улице Волжской, 10. Огонь сразу охватил большую площадь – пламя пылало на 60 квадратных метрах.

- Пожару был присвоен уровень сложности «1 БИС», - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. – На месте работали 24 пожарных и 10 единиц техники.

В 05.39 пожар удалось ликвидировать. Однако, к сожалению, без жертв не обошлось В огне погибла женщина, ее личность сейчас устанавливается.