Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 13:52

Каждый десятый житель Самары имитирует радость перед Новым годом в декабре 2022

А новогоднее настроение у себя заметили только 33% горожан
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Новогоднее настроение у себя заметила только треть горожан

Новогоднее настроение у себя заметила только треть горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый десятый житель Самары имитирует радость перед Новым годом в декабре 2022 года. А новогоднее настроение у себя заметили только 33% горожан. Такие данные по итогам проведенного опроса озвучили аналитики сервиса SuperJob.

Как сообщили в компании, только 33% жителей города отметили, что у них есть праздничное настроение. А 10% признались, что только лишь притворяются радостными, чтобы не огорчать родных и близких.

А около половины опрошенных самарцев заявили, что новогоднего настроения у них нет, но скрывать это они не собираются

Больше всего тех, кто доволен праздником, среди молодежи. Среди самарцев возрастом до 24 лет новогоднее настроение есть у 35%, а среди горожан старше 45 лет - у 21%.