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НовостиОбщество1 января 2023 6:41

Блогер показал небо в фейерверках над Самарой в Новый год 2023

Несмотря на то, что власти отменили салюты, небо над Самарой зажгли фейерверки
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Небо над Самарой засияло разноцветными огнями

Небо над Самарой засияло разноцветными огнями

Фото: принтскрин видео.

В ночь с 31 декабря на 1 января небо над Самарой зажгли новогодние огни. Несмотря на то, что городские власти решили в этом году не проводить праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, сами жители Самары не стали отказываться от традиционного салюта и запустили в небо сотни огоньков. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как сиял наш город прошлой ночью.

Ранее мэр города Елена Лапушкина во время совещания в правительстве региона рассказала, что в областном центре не будет праздничного концерта, салюта и массовых гуляний. Несмотря на это, город хотят украсить, установить елочные комплексы и декор.

В новогоднюю ночь на общественных пространствах Самары собрались горожане, которые поздравляли друг друга с Новым 2023 годом, желали счастья, здоровья и мирного неба над головой. Самарцы фотографировались на фоне арт-объектов, гуляли по площадям, катались на горках и коньках. Благо, в новогоднюю ночь выпал снег, поэтому погода на улице была комфортной для праздничных гуляний.