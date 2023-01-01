Блогер показал небо в фейерверках над Самарой в Новый год 2023

Небо над Самарой засияло разноцветными огнями Фото: принтскрин видео.

В ночь с 31 декабря на 1 января небо над Самарой зажгли новогодние огни. Несмотря на то, что городские власти решили в этом году не проводить праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, сами жители Самары не стали отказываться от традиционного салюта и запустили в небо сотни огоньков. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как сиял наш город прошлой ночью.

Ранее мэр города Елена Лапушкина во время совещания в правительстве региона рассказала, что в областном центре не будет праздничного концерта, салюта и массовых гуляний. Несмотря на это, город хотят украсить, установить елочные комплексы и декор.

В новогоднюю ночь на общественных пространствах Самары собрались горожане, которые поздравляли друг друга с Новым 2023 годом, желали счастья, здоровья и мирного неба над головой. Самарцы фотографировались на фоне арт-объектов, гуляли по площадям, катались на горках и коньках. Благо, в новогоднюю ночь выпал снег, поэтому погода на улице была комфортной для праздничных гуляний.