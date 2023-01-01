В Самаре общественный транспорт с 1 по 8 января 2023 года будет ходить по графику выходного дня

Транспорт будет ходить с 6 утра до полуночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары рассказала, как будет курсировать общественный транспорт на новогодних каникулах в 2023 году. Несмотря на то, что в этом году было принято решение отказаться от масштабных праздничных мероприятий, жители Самары смогут беспрепятственно добраться до общественных мест, которые украсили к Новому году.

В новогоднюю ночь общественный транспорт увеличил время своей работы. Автобусы, троллейбусы и трамваи ходили по своим маршрутам всю ночь вплоть до 2 часов ночи. 1 января 2023 года общественный транспорт вернулся на маршруты в 5 часов утра.

С 1 по 8 января, по сообщению городских чиновников, наземный транспорт в Самаре будет курсировать по графику выходного дня. Таким образом, местные жители смогут добираться до мест назначения с 6 утра до полуночи.