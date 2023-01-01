В Тольятти напротив кладбища «Нива» насмерть сбила мужчину утром 1 января 2023 года

Личность погибшего устанавливается полицейскими. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рано утром, 1 января 2022 года, в Тольятти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Очевидцы в социальных сетях поделились информацией, что напротив кладбища ТоАЗ лежит тело, накрытое черным пакетом, а рядом стоит автомобиль с разбитым лобовым стеклом. «КП-Самара» выяснила подробности страшного происшествия.

- 1 января 2023 гола, в 07.45, на Обводном шоссе, в районе АЗС «ТНПС», 47-летний водитель, управляя автомобилем Нива, совершил наезд на пешехода. Мужчина на вид 35-40 лет погиб на месте. Сейчас его личность устанавливается, - рассказали нам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время работают на месте аварии. Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельство произошедшего.