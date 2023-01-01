Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом

Дмитрий Азаров подвел итоги уходящего года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Новым 2023 годом. Глава региона отметил, что в этом году мы встречаем праздник с особым чувством.

- 2022 год, безусловно, вошел в историю нашей страны. Он потребовал от каждого из нас максимальной внутренней мобилизации, ответственности, сплоченности и сил, - сказал Дмитрий Азаров. - Уходящий год многое расставил по местам. Мы снова увидели, сколько героев живет рядом с нами. Настоящих, простых, скромных парней, которые без лишних слов, по велению долга, по зову сердца, по призыву Родины отправились на передовую.

В эту новогоднюю ночь многим самарцам непросто – они не перестают думать о своих родных на передовой. Родители, дети, жены, братья и сестры ждут наших героев с победой. Дмитрий Азаров поблагодарил за поддержку и пообещал, что семьям солдат и офицеров будет оказываться вся необходимая помощь.

- Сегодня мы обязательно поднимем тост за наших защитников. Вспомним и тех, кого нет с нами, кто ушел в вечность, до конца оставшись верным Отчизне, - отметил губернатор.

Глава региона также подвел итоги уходящего года. Несмотря на происходящие события в мире и стране, в Самарской области удалось провести запланированные важные акции, открыть новые предприятия, создать рабочие места, вырастить лучший урожай, построить и отремонтировать рекордное количества дорог, а также возвести школы и детские сады, спортивные комплексы и дома культуры.

Дмитрий Азаров пожелал жителям региона в наступающем году здоровья, процветания, а под бой курантов загадать самое главное желание, которое всенепременно сбудется.