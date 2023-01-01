В Самарской области 2 января 2023 года ожидается метель, мокрый снег и гололед

В начале 2023 года в Самарской области ожидается снежный буран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МЧС по Самарской области сделали рассылку для жителей региона, где сообщили об ухудшении погодных условий 2 января 2023 года. По прогнозам синоптиков, в Самарской области в этот день ожидается сильный ветер, метель и гололед.

- Ночью и днем 02.01.2023 местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного ветра, порывы 16-21 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица, - предупредили сотрудники МЧС.

Синоптики объявили желтый уровень опасности в регионе. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на дорогах – необходимо соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, в такую неблагоприятную погоду стоит избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений и опережений других участников дорожного движения.