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НовостиОбщество1 января 2023 12:30

Самарские полицейские не допустили нарушений порядка в новогоднюю ночь

Дежурство несли 676 сотрудников МВД по всей Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Полиция стоит на страже нашего спокойствия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция стоит на страже нашего спокойствия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области Новый 2023 год встретили без чрезвычайных ситуаций. В этом есть доля заслуги сотрудников правоохранительных органов, которые несли дежурство и обеспечивали правопорядок в регионе в новогоднюю ночь.

676 сотрудников органов внутренних дел были задействованы на дежурстве на общественных пространствах Самарской области. Кроме того к обеспечению безопасности граждан привлекались сотрудники Росгвардии, а также участники общественных организаций и охранных предприятий.

- Нарушений общественного порядка допущено не было. Сотрудники полиции будут продолжать нести службу в новогодние праздники, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.