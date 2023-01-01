Самарские полицейские не допустили нарушений порядка в новогоднюю ночь

Полиция стоит на страже нашего спокойствия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области Новый 2023 год встретили без чрезвычайных ситуаций. В этом есть доля заслуги сотрудников правоохранительных органов, которые несли дежурство и обеспечивали правопорядок в регионе в новогоднюю ночь.

676 сотрудников органов внутренних дел были задействованы на дежурстве на общественных пространствах Самарской области. Кроме того к обеспечению безопасности граждан привлекались сотрудники Росгвардии, а также участники общественных организаций и охранных предприятий.

- Нарушений общественного порядка допущено не было. Сотрудники полиции будут продолжать нести службу в новогодние праздники, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.