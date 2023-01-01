В Тольятти будут судить 19-летнего парня за вымогательство 25 тысяч рублей у своего старшего товарища

Молодого человека заключили под стражу на время расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 35-летний мужчина, который написал заявление на своего товарища. Парни выпивали, а после между ними произошел конфликт. Ранее судимый приятель ударил заявителя по лицу, а затем потребовал крупную сумму денег под надуманным предлогом.

По данным полицейских, 19-летний ранее судимый местный житель и его друг повздорили в состоянии алкогольного опьянения. У товарища пропали личные вещи, и он набросился на своего собутыльника. Однако заявитель вещи не брал, но приятель настаивал, чтобы тот вернул ему 25 тысяч рублей за пропавшее.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина пошел в полицию. В ходе допроса подозреваемый не стал отпираться и признался в содеянном. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время он находится под стражей.