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НовостиПроисшествия1 января 2023 13:13

В Тольятти будут судить 19-летнего парня за вымогательство 25 тысяч рублей у своего старшего товарища

Ранее судимый тольяттинец ударил друга по лицу, а затем потребовал денег
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Молодого человека заключили под стражу на время расследования

Молодого человека заключили под стражу на время расследования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 35-летний мужчина, который написал заявление на своего товарища. Парни выпивали, а после между ними произошел конфликт. Ранее судимый приятель ударил заявителя по лицу, а затем потребовал крупную сумму денег под надуманным предлогом.

По данным полицейских, 19-летний ранее судимый местный житель и его друг повздорили в состоянии алкогольного опьянения. У товарища пропали личные вещи, и он набросился на своего собутыльника. Однако заявитель вещи не брал, но приятель настаивал, чтобы тот вернул ему 25 тысяч рублей за пропавшее.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина пошел в полицию. В ходе допроса подозреваемый не стал отпираться и признался в содеянном. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время он находится под стражей.