Пятеро смелых самарцев в новогодних костюмах плыли по Волге на сапах 1 января 2023 года

Самарцы не оценили такой перформанс на Волге Фото: из соцсетей

Утро 1 января для многих жителей нашей страны считается чем-то нереальным. Новогодние гуляния могут длиться всю ночь, поэтому 1 января люди обычно отсыпаются после бурной ночи. Но пятеро жителей Самары решили, во что быто ни стало запомнить 1 января 2023 года и войти в историю города как самые смелые и отважные экстремалы.

В социальных сетях появились фотографии с набережной, откуда местный житель наблюдал необычное для января явление в Самаре. Люди в новогодних маскарадных костюмах плыли по Волге на сапах.

- Кто как проводит 1 января? Кто-то вот так! – иронично подписал свою фотографию автор.

На фото видно, как пятеро молодых людей уверенно стоят на досках и гребут прямо по фарватеру вдоль набережной. Самарцы одеты в маскарадные костюмы, можно разглядеть дракона, человека-паука и Деда Мороза.

В комментариях люди не оценили такое времяпрепровождение. Самарцы посчитали такое развлечение неуместно опасным, так как сапы довольно неустойчивы и в одну секунду можно оказаться в ледяной воде.

- Дайте спасателям хоть в Новый год отдохнуть, - пишут жители города.