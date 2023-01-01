В Самарской области 1 января 2023 года выявлен 201 заболевших коронавирусом, один человек умер

Статистика по коронавирусу на 1 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день нового 2023 года стало известно о 201 новом заболевшем коронавирусом в Самарской области. Из них 21 человек был госпитализирован в больницу с осложнениями.

За минувшие сутки 182 человека успешно справились с опасным вирусом и завершили свое лечение. Один житель региона, к сожалению, скончался.

Согласно статистике, за все время пандемии коронавируса в Самарской области было зарегистрировано 491 726 случаев заражения коронавирусом. 8188 человек не смогли справиться с болезнью и погибли.