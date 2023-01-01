Пес Марик и его новая семья из Тольятти отправили новогодние подарки на Донбасс

Андрей Дроботов и Марик поздравляют всех с Новым 2023 годом

Весной 2022 года россиян не оставила равнодушными история спасения пса Марика, который потерял своих хозяев во время обстрела в ДНР. Семья Дроботовых из Тольятти приютила сироту и с тех пор шоколадный лабрадор и наши земляки неразлучны. В канун Нового 2023 года глава семьи Андрей Дроботов и его супруга решили отправить на Донбасс для четвероногих друзей Марика подарки. В этом деле им помогли сотрудники ветеринарной клиники.

- В приютах Донбасса остаются много брошенных животных, которые нужнаются в человеческом тепле и помощи. В ближайшие дни эти пушистые хвостики получат новогодние подарки: корма, медикаменты, игрушки, - рассказали ветеринарные врачи клиники «Барс», которые помогали формировать посылки.

Андрей и Наталья Дроботовы написали поздравительные открытки, где пожелали мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья. Послания были адресованы от спасенного Марика и его новой тольяттинской семьи.