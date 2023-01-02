В Самарской области полицейские задержали владельца фирмы-однодневки

Мужчина получил в отделении банка коды доступа. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который незаконно получил учетные данные.

— Их мужчина получил в отделении банка будучи владельцем фирмы-однодневки. А за 5 тысяч рублей передал коды доступа третьим лицам, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Данные использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Теперь жителю Тольятти могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.