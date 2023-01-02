В Самарской области полицейские задержали владельца фирмы-однодневки

Мужчина получил в отделении банка коды доступа.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который незаконно получил учетные данные.
— Их мужчина получил в отделении банка будучи владельцем фирмы-однодневки. А за 5 тысяч рублей передал коды доступа третьим лицам, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Данные использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
Теперь жителю Тольятти могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.
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