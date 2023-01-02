Самарский «Авиакор» будет поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и SSJ-New

Планируется вложить около 59,13 миллионов рублей из средств предприятия. Фото: «Авиакор»

Самарское АО «Авиакор-авиационный завод» планирует поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Об этом сообщает Волга-Ньюс.

Первую партию иллюминаторов уже изготовили и передали заказчику. Проект рассчитан на 2022-2031 годы, в него планируется вложить около 59,13 миллионов рублей из средств предприятия.

Проектная мощность будет 11,3 тысяч штук. Оба самолета разрабатывает корпорация «Иркут». Напомним, «Авиакор» работает и с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет ТВРС-44 под названием «Ладога». Самарское предприятие построит четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации самолета.

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