Эвакуация транспорта подорожала в Самарской области с 1 января 2023 года

Ставка за хранение одного задержанного автомобиля в первые пяти часов составит 6 рублей – для категории А. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 до 2027 года в Самарской области начал действовать новый тариф на эвакуацию транспортных средств и услуги штрафстоянки. Он стал единым по всему региону.

Теперь за хранение или перемещение одного транспортного средства потребуется заплатить 2112 рублей. Приказ утвердил департамент ценового и тарифного регулирования региона.

Ставка за хранение одного задержанного автомобиля в первые пяти часов составит 6 рублей – для категории А, 12 рублей – для категорий B и D массой до 3,5 тонн, 24 рубля – для категорий D массой более 3,5 тонн, 37 рублей – для негабаритного транспортного средства. А с шестого полного часа размер тарифов дойдет до 16, 34, 68 и 103 рублей.

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