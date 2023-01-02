Областное первенство по ушу прошло в самарском комплексе «МТЛ Арена»

Теперь победители первенства Самарской области примут участие в чемпионате и первенстве ПФО. Фото: самарская федерация ушу

В воскресенье, 25 декабря 2022 года, в спортивном комплексе «МТЛ Арена» прошло областное первенство по ушу.

— Сборная пополнилась новыми кандидатами на вступление, среди которых юные спортсмены, ставшие призерами, — сообщает самарская федерация ушу.

Всего в состязаниях участвовали 69 человек. В командном зачете 1 место заняла самарская федерация ушу, завоевавшая 65 медалей. Второе место досталось СРФСОО "Таолу Тольятти Спорт" (55 медалей), а 3 место завоевала федерация ушу и кунг-фу Самарской области (29 медалей).

Теперь победители первенства Самарской области примут участие в чемпионате и первенстве ПФО. Соревнования пройдут в Перми в начале февраля. Готовиться к ним спортсмены начнут сразу после новогодних каникул на базе отдыха "Радуга".

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