Жители Самарской области на тюбинге, прикрепленном к машине, снесли пешехода 1 января

За рулем автомобиля находился 31-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 1 января 2023 года, в Шенталинском районе Самарской области в 18:50 двое людей катались на тюбингах, прикрепленных к автомобилю. Один из них занесло на пешехода.

— На улице Центральная у дома № 37 компания решила повеселиться и покататься на тюбингах за Hyundai Creta, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем автомобиля находился 31-летний водитель. В это время два пассажира вне кабины находились на тюбингах. В результате тюбинг занесло и отбросило на 46-летнего пешехода. Пострадавшего мужчину с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение.

Как отмечают специалисты, осадков во время ДТП не было. Ранее жителям региона напоминали меры предосторожности при катании на тюбингах.

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