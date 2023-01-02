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НовостиОбщество2 января 2023 10:24

Проект охранной зоны ОКН в границах исторического поселения Самары прошел экспертизу

Разработчиком проекта выступает ГАУ «Институт Генплана Москвы»
Ирина СИНЕГУБОВА
Должен улучшиться инвестиционный климат исторической части Самары. Фото: УГООКН Самарской области

Должен улучшиться инвестиционный климат исторической части Самары. Фото: УГООКН Самарской области

Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары прошел экспертизу. Он получил положительное заключение, сообщает УГООКН Самарской области.

Теперь данный проект должно согласовать правительства Самарской области. Следующим этапом является постановление об утверждении объединенной зоны охраны с министерством культуры РФ.

Разработчиком выступает ГАУ «Институт Генплана Москвы». После утверждения объединенной зоны охраны должен улучшиться инвестиционный климат исторической части Самары с учетом сохранения ее культурного наследия.

Помимо систематизации градостроительных регламентов, упразднения наложения различных зон, станет прозрачным градостроительное регулирование.

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