Врач-гематолог посоветовала самарцам выбираться из дома и дала рекомендации для лучших праздников

Во время прогулок надо дышать носом, чтобы холодный воздух успел прогреться. Фото: СамГМУ

Чтобы запастись впечатлениями и в полной мере насладиться праздниками, врач-гематолог Виктория Сабанова предлагает самарцам выбираться из дома и советует, как делать это правильно.

Во время активного отдыха и долгих прогулок следует соблюдать несколько рекомендаций. В первую очередь, врач порекомендовала одеваться теплее и не допускать переохлаждения, так как оно активирует вирусы. При этом они воспользуются лазейкой, если в иммунитете есть брешь.

Также во время прогулок надо дышать носом, чтобы холодный воздух успел прогреться. Можно захватить с собой теплый напиток. Виктория Сабанова предлагает в качестве него брать чай с мятой. А вот кофе может вызвать спазм сосудов.

Завершать активный отдых гематолог советует сном. С учетом короткого светового дня лучше ложиться на полчаса раньше, а вставать в привычное время.

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