Самолет из Узбекистана экстренно сел из-за больного пассажира в самарском аэропорту 2 января

О причинах плохого самочувствия и нынешнем состоянии пассажира никакой информации нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 января 2023 года, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет, летевший из Узбекистана в Москву. На борту авиакомпании Uzbekistan Airways был больной пассажир.

— В 06:46 от Казахстанского центра ОВД получена информация о больном пассажире на борту рейса UZB611 и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Самара (Курумоч), — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Сигналы срочности и бедствия не объявлялись, однако для пассажира, которому стало плохо, запросили скорую по прибытии. В 07:28 самолет благополучно сел в самарском аэропорту. Необходимая помощь была оказана, о причинах плохого самочувствия и нынешнем состоянии пассажира никакой информации нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.