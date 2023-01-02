Мобилизованные из Самарской области оказались под ударом ВСУ в Макеевке. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона призвал не опираться на фейковую информацию, а уточнять сведения в военкоматах.

Напомним, 2 января в Минобороны России сообщили об ударах, которые нанес Киев ракетами «Himars» по пункту временной дислокации одного из подразделений российских военных. Все произошло в районе Макеевки в ДНР. Как сообщает Минобороны, в результате ракетного удара 63 российских военных погибли.

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что среди военных, пострадавших при ударах ВСУ, оказались в том числе мобилизованные из Самарской области.

- Есть раненые, увы, есть погибшие, - написал глава региона в социальных сетях.

Дмитрий Азаров пояснил, что в настоящее время все сведения уточняются и призвал самарцев не верить фейковой информации, которая могла появиться в социальных сетях. Он напомнил, что для уточнения сведений о судьбе того или иного военнослужащего нужно обращаться в тот военкомат, в котором он был призван.

- Оттуда также направят запрос по линии МО РФ, - пояснил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что в регионе продолжает работать колл-центр 122, где родственники военнослужащих могут задавать любые интересующие их вопросы.

- Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб, - отметил Дмитрий Азаров. – Мы обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку.

Список телефонов военкоматов можно посмотреть тут.