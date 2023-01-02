Население Самарской области увеличилось на 380,4 тысячи человек за 125 лет

По данным на 1 января 2022 года, все население Самарской области составляет 3 131 720 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 125 лет, с 1897 по 2022 годы, население Самарской области увеличилось на 380,4 тысячи человек. Об этом сообщается в статистическом ежегоднике Самарастата.

Согласно документам, в 1897 году население региона составляло 2751,3 тысяч человек, а в 2022 году показатель достиг 3131,7 тысяч человек. За этого время наибольшее количество людей было в 1996 году. В регионе проживали 3306,8 тысяч человек.

Если в 1897 году городское население было равно 158,8 тысячам человек, то в 2022 году оно увеличилось до 2494,8. В то время сельское население составляло 2592,5 тысяч человек, а через 125 лет – 636,9 тысяч человек.

По данным на 1 января 2022 года, все население Самарской области составляет 3 131 720 человек. Больше всего людей проживает в Самаре – 1 136 721 человек, в Тольятти – 685 619, в Сызрани – 163 571. Женщин проживает в регионе по-прежнему больше, чем мужчин. В 2022 году население состояло из 1436,2 тысяч мужчин и 1695,5 тысяч женщин.

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