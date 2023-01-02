Прощание с участником Сталинградской битвы Сергеем Алехиным состоится 3 января 2023 года

В 1998 году Сергей Алехин переехал из Ростова-на-Дону в Самару. Фото: самарский городской Совет ветеранов

В Самаре 1 января 2023 года умер ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин. Стало известно, когда состоится прощание с выдающимся героем.

— Прощание состоится 3 января 2023 года с 10:00 до 11:00 в похоронном доме № 1, по адресу: Самара, ул. Алма-Атинская, 236, — сообщает самарский городской Совет ветеранов.

Сергей Алехин ушел на войну 15-летним подростком. От Ростова-на-Дону он прошел боями Кавказ, участвовал в Сталинградской битве, был ранен при освобождении Ростова. После госпиталя хотел вернуться на фронт, но по приказу командования был направлен на учебу.

Окончив военно-морское училище, он убыл на Тихоокеанский флот, где был назначен командиром торпедного катера, а затем командиром звена. Всего около 30 лет прослужил в армии. В 1998 году Сергей Алехин переехал из Ростова-на-Дону в Самару.

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