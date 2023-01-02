Жители Тольятти выразят поддержку военным, пострадавшим при обстреле ВСУ в Макеевке

Среди погибших и пострадавших есть и жители Самарской области. Фото: 2ГИС

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по одному из пунктов временной дислокации бойцов из Самарской области в районе Макеевки. Жители Тольятти решили поддержать мобилизованных.

— Друзья, давайте почтим память наших ребят! Поддержим раненых и всех, кто мужественно защищает интересы нашего государства! Для этого предлагаем собраться завтра, 3 января, в 11:30 у Вечного огня в парке Победы, — сообщает телеграм-канал "Курс Молодого Бойца".

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что, по данным министерства обороны, в результате удара погибло 63 человека, количество раненых на данный момент неизвестно.

Среди погибших и пострадавших есть и жители Самарской области. Для уточнения сведений о судьбе военнослужащего нужно обращаться в тот военкомат, в котором он был призван.

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