Сильный мороз ударит в Самарской области в конце новогодних праздников 2023

В регионе ожидается резкое похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области вновь ждет резкое изменение погоды. К концу праздничной недели в регион нагрянет сильный мороз. Температура воздуха опустится ниже -20 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, холодать начнет в ночь на четверг, 5 января 2023 года. Местами столбик термометра опустится до -19 градусов. Днем ожидается -7...-12 градусов. Возможны небольшой снег и гололедица.

В ночь на субботу, 7 января 2023 года, прогнозируется мороз до -21 градуса, днем будет до -19. В ночь на воскресенье, 8 января, станет еще холоднее. Температура воздуха опустится до -25 градусов, днем будет до -24. В ночь на понедельник, 9 января, ударит 26-градусный мороз. В дневное время столбик термометра будет держаться в районе -22 градусов. Все эти дни в регионе возможен небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал