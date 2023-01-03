Память погибших бойцов почтут в Самарской области 3 января 2023 года

Памятные мероприятия в каждом городе пройдут у Вечного огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 3 января 2023 года, в Самарской области почтут память погибших российских военных. Мероприятия пройдут в четырех городах региона: в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Инициаторы — общественная организация «Боевое братство» и женсовет 2-й гвардейской армии. Информация об этом появилась в группе фонда «Звезда и лира».

В Самаре памятное мероприятие состоится на площади Славы, в Тольятти — в парке Победы, в Новокуйбышевске — у Вечного огня, в Сызрани — на площади местного кремля. Сбор участников — в 11:30. Начало митинга и возложения цветов и венков намечено на 12:00. Планируется, что на мероприятиях выступят представители общественных организаций.

Напомним, 2 января 2023 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке (ДНР). В результате произошедшего погибли 63 человека. По словам губернатора Дмитрия Азарова, там находились и самарские мобилизованные. Информация по ним сейчас уточняется.

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