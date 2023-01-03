Самарцев предупреждают о сильной гололедице днем 3 января 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности / Фото: vk.com/gibddsamreg

Жителей Самарской области предупреждают об очередной опасности 3 января 2023 года. Сегодня днем в регионе может быть очень скользко. Самарцев призывают быть осторожнее.

— Местами в Самарской области ожидается образование сильной гололедицы на дорогах. Объявлен желтый уровень опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть аккуратнее на улице. Тем, кто собирается выйти сегодня из дома, стоит надеть нескользящую обувь. Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, небольшими шажками. Руки лучше держать свободными — чтобы минимизировать возможность падения. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником.

Что касается водителей, то региональная Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал