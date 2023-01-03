Сильная магнитная буря надвигается на Самарскую область

Метеозависимым людям стоит быть осторожнее 4 января 2023 года

На Самарскую область надвигается сильная магнитная буря. Она ожидается в среду, 4 января 2023 года. Ее сила составит 4 балла. Информация об этом размещена на сайте my-calend.ru.

По данным сервиса, завтра самарцы могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия. Это головная боль и слабость. Также у некоторых жителей региона могут снизиться внимание и работоспособность, появится сонливость. Специалисты советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Еще две слабые геомагнитные бури (по 3 балла) ожидаются в Самарской области 5 и 6 января 2023 года. Сильные (5 баллов) могут прийти в регион с 18 по 20 и с 25 по 26 января 2023 года. Метеозависимым людям стоит быть осторожнее в эти дни.

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