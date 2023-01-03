Более 30 тысяч иностранцев воспользовались услугами медтуризма в Самарской области

Чаще всего иностранцы обращались за помощью в области сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, травматологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько иностранцев воспользовались услугами медицинского туризма в Самарской области в 2022 году. По данным регионального Минздрава, их число составило почти 31 тысячу человек.

Чаще всего иностранцы обращались за помощью в области сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии, а также акушерства и гинекологии, пишет ТАСС. Точное количество зарубежных пациентов, которые поправляли здоровье в этом году в Самарской области, составило 30 935.

В большинстве случаев за медпомощью обращались граждане из ближнего зарубежья. Топ-5 стран — Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. На уроженцев этих государств приходится 80% обращений в самарские лечебные учреждения.

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