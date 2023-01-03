Погода побила сразу четыре рекорда в Самарской области 2 января 2023 года

Погодные сюрпризы продолжают удивлять самарцев / Фото: Евгений Щекин

Погода в Самарской области 2 января 2023 года побила сразу четыре рекорда: два по осадкам и еще два по температуре воздуха. Отклонения от многолетних значений зафиксировали в Аглосе, Кинель-Черкассах и в Безенчуке. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, накануне в Аглосе выпало 17,2 мм осадков. Это на 7,9 мм больше, чем в 1979 году. В Кинель-Черкассах оказался побит рекорд 1986 года. Вчера там выпало 13,3 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения — 3,4 мм.

Кроме того, в Аглосе 2 января 2023 года был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Накануне столбик термометра там поднялся до 3,2 градуса. Это на 0,7 выше, чем в 1971 году. В Безенчуке вчера зафиксировали 2,8 градуса. Отклонение от предыдущего значения составило 0,2. Там тоже был побит рекорд 52-летней давности.

Напомним, 2 января 2023 года Самарская область оказалась во власти сильного дождя и снега. Некоторые улицы в столице региона оказались затоплены. Машинам приходилось ехать по бампер в воде. А вот сегодня, 3 января, на дорогах образовалась сильная гололедица. Из-за этого в ГИБДД рекомендовали автомобилистам не садиться за руль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал