Коммунальщики трудятся без выходных в Самаре в начале января 2023 года

Улицы города расчищают от снежной каши и обрабатывают против гололеда
Фото: администрация Самары
Переменчивая погода не дает расслабиться коммунальщикам Самары. С начала 2023 года город уже пережил сильный снегопад, дождь и гололед. Службы благоустройства работают круглосуточно и без выходных.
По данным мэрии Самары, коммунальщики продолжают освобождать дороги от снежной каши и обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами. Также они занимаются очисткой дождеприемников и с помощью илососов откачивают талую и дождевую воду, которая скопилась в низинах и в местах, где нет ливневок.
Особое внимание уделяют обработке спусков и подъемов, выходов из подъездов, придомовых территорий; расчистке подходов и подъездов к медучреждениям. Ход и качество работ контролируют главы районов.
Продолжается в городе и вывоз снега. С начала сезона на полигоны отправили уже более 20 тысяч тонн. Также было израсходовано около 8 тысяч тон противогололедных материалов (песчано-соляная смесь и «Бионорд»).
Автомобилистов призывают не мешать расчистке территорий от снега и вывозу мусора: не оставлять машины возле контейнерных площадок и вдоль дорог.
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