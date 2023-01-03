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НовостиОбщество3 января 2023 8:17

Коммунальщики трудятся без выходных в Самаре в начале января 2023 года

Городские службы усиленно борются с последствиями непогоды
Анастасия ФИЛАТОВА
Улицы города расчищают от снежной каши и обрабатывают против гололеда

Улицы города расчищают от снежной каши и обрабатывают против гололеда

Фото: администрация Самары

Переменчивая погода не дает расслабиться коммунальщикам Самары. С начала 2023 года город уже пережил сильный снегопад, дождь и гололед. Службы благоустройства работают круглосуточно и без выходных.

По данным мэрии Самары, коммунальщики продолжают освобождать дороги от снежной каши и обрабатывать пешеходные зоны противогололедными материалами. Также они занимаются очисткой дождеприемников и с помощью илососов откачивают талую и дождевую воду, которая скопилась в низинах и в местах, где нет ливневок.

Особое внимание уделяют обработке спусков и подъемов, выходов из подъездов, придомовых территорий; расчистке подходов и подъездов к медучреждениям. Ход и качество работ контролируют главы районов.

Продолжается в городе и вывоз снега. С начала сезона на полигоны отправили уже более 20 тысяч тонн. Также было израсходовано около 8 тысяч тон противогололедных материалов (песчано-соляная смесь и «Бионорд»).

Автомобилистов призывают не мешать расчистке территорий от снега и вывозу мусора: не оставлять машины возле контейнерных площадок и вдоль дорог.

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