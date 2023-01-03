Четыре квартиры изымут для муниципальных нужд у жителей Металлурга в Самаре

Здание 1952 года постройки в Кировском районе ждет снос Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре планируют снести еще один аварийный дом на Металлурге. Речь идет о двухэтажке 1952 года постройки, которая находится по адресу: Острогожский переулок, 12. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

— Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный в Кировском районе, площадью 354 кв. м и четыре жилых помещения, находящиеся в многоквартирном доме, — говорится в документе.

У собственников намерены забрать квартиры № 2 площадью 51,1 кв. м, № 3 — 63 кв. м, № 6 — 51,1 кв. м и № 7 — 63 кв. м. Владельцам этих помещений выплатят возмещение или при необходимости представят новое жилье. В скором времени с ними свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Если собственники не согласятся с условиями и откажутся освобождать квартиры в установленный срок, то имущество изымут в принудительном порядке.

Напомним, ранее стало известно о планах по сносу двухэтажного дома в переулке Ташкентском. Это здание тоже был построено в 1952 году. Сейчас оно признано аварийным.

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