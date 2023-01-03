В Новокуйбышевске водитель на «Весте» при движении задним ходом сбил женщину-пешехода

ДТП обошлось без серьезных травм Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 2 января 2023 года, в Новокуйбышевске произошло «слепое» ДТП. Водитель на «Ладе Весте» сбил женщину-пешехода. Оба в тот момент смотрели в противоположные стороны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 17:30 во дворе дома № 9 по улице Дзержинского. За рулем легковушки находился 45-летний мужчина. Автомобилист, двигаясь задним ходом, не заметил 43-летнюю женщину. Та, в свою очередь, стояла к нему спиной и тоже не видела приближающуюся машину.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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