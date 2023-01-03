Бомж-насильник ограбил 74-летнюю пенсионерку в Самарской области

Мужчина похитил у селянки деньги и потратил их на алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали 61-летнего бомжа-насильника. Мужчину подозревают в нападении на 74-летнюю жительницу Челно-Вершинского района. Преступник отобрал у пенсионерки сумку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, женщина шла по одной из сельских улиц. Возле одного из домов на нее напал мужчина — ударил по голове и выхватил из рук сумку. Пенсионерка успела разглядеть грабителя. Она признала в нем бомжа, который незадолго до происшествия проводил небольшие ремонтные работы в доме у ее подруги.

Подозреваемого удалось поймать в течение нескольких часов. Его нашли в одном из домов в селе Челно-Вершины. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за побои и насильственные действия сексуального характера. Он рассказал, что решил ограбить пенсионерку ради денег. Похищенные средства он потратил в ближайшем магазине — купил алкоголь. Сумку и кошелек выбросил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

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