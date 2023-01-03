В Самарской области ищут пропавшего перед Новым годом лыжника

Парень пропал в районе села Подстепки Ставропольского района / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области ищут 27-летнего Константина Сямукова. Молодой человек пропал прямо перед Новым годом — 31 декабря 2022-го. Не исключено, что он отправился кататься на лыжах. Информация об этом размещена в официальной группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Насколько известно, парень — житель села Подстепки Ставропольского района. Он — заядлый лыжник. По предварительным данным, молодой человек регулярно переправлялся на лыжах на другой берег Волги. Это примерно 15 км в одну сторону. В день исчезновения Константина тоже видели с лыжами.

Приметы молодого человека: рост 175 см, спортивное телосложение, темные короткие волосы, серо-карие глаза. Он был одет в бирюзовую куртку с черными вставками, черные штаны, на ногах — черные лыжные ботинки. С собой у парня были черно-красные лыжи и рюкзак цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можно обращаться к инфоргу поиска Дарье. Ее телефон: 89370734510.

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