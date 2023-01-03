Мороз до -29 градусов ударит в Самарской области на новогодних праздниках

На смену снежной и теплой погоде в регион придет стужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области стоит готовиться к очередному сюрпризу погоды. К концу новогодних праздников в регионе ударит сильный мороз. Температура воздуха может понизиться до -29 градусов. Такая информация размещена на сайте gismeteo.ru.

По данным сервиса, до 6 января 2023 года в Самарской области будет идти снег разной интенсивности. Столбик термометра будет держаться выше -15 градусов. А вот в ночь на субботу, 7 января 2023 года, в регионе похолодает до -25 градусов. Днем температура воздуха составит -22 градуса.

Сильный мороз ожидается в ночь на воскресенье, 8 января 2023 года. В регион придет 29-градусный мороз. В дневное время температура воздуха немного поднимется — до -21 градуса. Первая рабочая неделя года начнется с небольшого «потепления»: ночью 9 января будет до -20 градусов, а днем — до -16. Осадки не ожидаются.

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