Время загадывать желания: самарцы увидят пик звездопада Квадрантиды 4 января 2023 года

Самарцы смогут наблюдать одно из прекраснейших астрономических явлений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Самарской области смогут увидеть одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Квадрантиды. Пик звездопада придется на среду, 4 января 2023 года. Об этом в соцсетях сообщает клуб «АстроСамара».

Насколько известно, с 28 декабря 2022-го по 12 января 2023 года Земля будет проходить через рой мелких частиц, оставшихся в космосе от потухшей кометы. Сейчас это астероид под номером (196256) 2003 EH1. На протяжении всего этого периода жители смогут наблюдать один из прекраснейших метеорных потоков. Пик звездопада придется на 6:32 среды, 4 января 2023 года. По данным «АстроСамары», в это время можно будет увидеть от 45 до 200 метеоров в час. Они будут исходить из созвездия Волопаса.

За звездопадом лучше всего наблюдать за городом, в сельской местности, где нет яркого искусственного освещения. Представители клуба любителей астрономии отмечают, что увидеть метеорный поток может помешать слишком яркая Луна. В ночь на 4 января ее фаза будет находиться близко к полнолунию. Помехой может стать и погода — на регион надвигается сильный снег.

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